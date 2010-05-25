Vulkan vorläufig ruhig

Der isländische Vulkan Eyjafjallajökull, der in den letzten Wochen für Furore sorgte, soll sich beruhigt haben, es ist aber unsicher, ob die Eruption tatsächlich vorbei ist.

Sigthrudur Armannsdottir vom isländischen Meteorologie Büro sagte, der Vulkan zeige nur noch schwache Lebenszeichen. Er spuke keine Asche und keine Lava mehr, dennoch könne man noch kein Ende des Ausbruchs verkünden. Die Erfahrung vom letzten Ausbruch 1821-1823 zeigt, dass der Eyjafjallajökull durchaus wiederkommen kann. Die Erdbeben wurden in den letzten Tagen jedoch stetig weniger: gestern gab es nur noch eines, am Tag davor 27, während es vor dem grossen Ausbruch mehrere Hundert pro Tag gewesen waren.