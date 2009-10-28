Vueling vergrössert Gewinn

Die spanische Vueling kann das dritte Quartal mit einer enormen Steigerung des Betriebsgewinns abschliessen.

Die Airline meldet eine Verbesserung des Quartalgewinns um satte 175 Prozent gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres und erwartet auch für das nächste Quartal eine stabile Nachfrage. Der Gewinn aus dem operativen Bereich des Low-Cost-Carriers betrug 68,1 Millionen Euro dank einer Zunahme der Einnahmen um 69 Prozent auf 259,2 Millionen Euro. Unter diesen Umständen rechne Vueling für das nächste Jahr sogar mit noch besseren Zahlen, wenn die Synergien aus dem Zusammenschluss mit Clickair weiter spürbar werden.