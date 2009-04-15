Vueling mit tiefen Verkehrszahlen im März

Die Passagierzahl des spanischen LCC Vueling sank im März um 31,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Begründet wird dies mit Kapazitätskürzungen und Ostern, die dieses Jahr nicht im März lagen. Die Auslastung sank trotzdem um 3,7 Punkte auf 68,7 Prozent. Im ganzen ersten Quartal stieg die Auslastung aber im Vergleich zum Vorjahr um 1,3 Punkte auf 66,6 Prozent. Vueling senkte ihre Kapazität seit dem letzten März um 26,6 Prozent, sie fliegt nur noch 16 ihrer 22 Flugzeuge.

LCC Vueling wird mit LCC Konkurrent Clickair fusionieren. Clickair gehört Iberia. Die LCCs leiden unter der schwachen Wirtschaft Spaniens und unter der stärker werdenden Konkurrenz des Zugverkehrs.