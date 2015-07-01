Vueling mit neuen Routen ab Düsseldorf

Vueling Airbus A320 (Foto: Airbus)

Mit ihren neuen Verbindungen nach Santiago de Compostela erhöht die spanische Vueling ihr Platzangebot für Flüge aus Deutschland auf über 1.307.000 Sitzplätze.

Ab sofort fliegt Vueling zweimal wöchentlich jeweils Mittwochs und Samstags die neue Strecke Düsseldorf-Santiago de Compostela. Ebenfalls zweimal in der Woche geht es nach München, jeweils Montags und Donnerstags. Am Sonntag bedient Vueling die Strecke Düsseldorf Berlin-Tegel. Die spanische Iberia Tochter setzt ab Düsseldorf einen Airbus A320 ein.

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