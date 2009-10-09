Vueling meldet Verkehrszunahme

Auch dank dem Zusammenschluss mit Clickair konnte der Low-Cost-Carrier Vueling am Freitag für den Monat September eine Zunahme des Passagierverkehrs um 91 Prozent vermelden.

Insgesamt flog die spanische Airline im vergangenen Monat 955.708 RPKs. Die Auslastung verbesserte sich um 6,6 Prozentpunkte auf 76,9 Prozent. Auch die Erhöhung der Flugfrequenz auf der Madrid-Barcelona Route auf zehn Flüge pro Tag verhalf dem Low-Cost-Carrier zu stärkeren Zahlen. Sie will diese im Oktober sogar auf 12 anheben. Auch europäische Konkurrentinnen wie easyJet oder Ryanair vermelden für den September steigende Verkehrszahlen und schüren die Hoffnung auf eine baldige Erholung des Low-Budget Marktes.

Link: Vueling