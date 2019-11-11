Vueling kann weiter zulegen

Vueling Airbus A320 (Foto: Airbus)

Vueling konnte im Oktober 2019 insgesamt 3,011 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 3,9 Prozent.

Der Low Cost Carrier aus Spanien baute die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresoktober um 0,6 Prozent auf 3,382 Milliarden Sitzplatzkilometer ab, die Nachfrage verbesserte sich um 3,9 Prozent auf 3,011 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung schnellte um weitere 2,9 Prozentpunkte auf hohe 87,1 Prozent hoch.

Mit der Iberia Tochter und IAG Mitglied flogen in den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres 30,012 Millionen Passagiere, das waren sechs Prozent mehr als in derselben Zeitspanne des Vorjahres.