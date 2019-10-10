Vueling kann kräftig zulegen

Vueling Airbus A320 (Foto: Airbus)

Vueling konnte im September 2019 insgesamt 3,500 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von 7,5 Prozent.

Der Low Cost Carrier aus Spanien baute die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresseptember um 2,7 Prozent auf 3,769 Milliarden Sitzplatzkilometer aus, die Nachfrage verbesserte sich um 5,9 Prozent auf 3,384 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung schnellte um weitere 2,7 Prozentpunkte auf hohe 89,8 Prozent hoch.

Mit der Iberia Tochter und IAG Mitglied flogen in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres 27,001 Millionen Passagiere, das waren 6,2 Prozent mehr als in derselben Zeitspanne des Vorjahres.