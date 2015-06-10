Vueling ist neustes IATA-Mitglied

Vueling Airbus A320 (Foto: Airbus)

Die spanische Fluggesellschaft Vueling, eine Tochter von Iberia und British Airways, ist neu in der IATA als Vollmitglied vertreten.

Durch die IATA-Mitgliedschaft festigt die Fluggesellschaft Vueling ihre Rolle als Low-Cost Carrier mit hochwertigem Leistungsangebot. Sie erhöht ihre Möglichkeiten, Partnerschaften zu schließen, und reduziert ihre Betriebskosten. Der IATA gehören rund 260 Fluggesellschaften in mehr als 115 Ländern an. Vueling wird das IATA-Mitglied mit den niedrigsten Stückkosten sein.

Um sich für die Mitgliedschaft in der Internationalen Luftverkehrsvereinigung IATA zu bewerben, müssen Fluggesellschaften über eine IATA Operational Safety Audit (IOSA)-Registrierung verfügen. Diese erhielt Vueling im Jahre 2012. Zuvor absolvierte die Airline ein strenges Audit-Programm, das die Sicherheit und Qualität der operativen Abläufe zertifiziert.

„Der IATA-Beitritt ist ein wichtiger Erfolg für Vueling. Er ist Ergebnis unserer kontinuierlichen Bestrebungen, höchste Branchenstandards zu erfüllen. Außerdem erweitern wir durch die IATA-Mitgliedschaft unsere Möglichkeiten, unsere Kosteneffizienz zu erhöhen und uns aktiv in wichtige Branchenthemen einzubringen“, sagte Alex Cruz, Chairman und CEO von Vueling.

Vueling, Mitglied der IAG Group, begann 2009 ihr Streckennetz und ihre Frequenzen auszubauen. Im darauffolgenden Jahr begann die Airline, Anschlussflüge durchzuführen. Sie machte ihren Heimatflughafen Barcelona El Prat zu dem am besten vernetzten europäischen Airport. Der Ausbau wird auch durch internationale Anschlussflüge über Abkommen mit Fluggesellschaften wie British Airways, Qatar Airways und American Airlines erreicht.

„Wir heißen Vueling in der weltweiten Familie der IATA-Fluggesellschaften willkommen. Wir freuen uns darauf, zusammen mit Vueling daran zu arbeiten, das über alle Geschäftsmodelle hinweg bestehende gemeinsame Bekenntnis unserer Branche zu fortwährender Sicherheit und immer höherer Effizienz und Nachhaltigkeit zu mehren“, erklärte Tony Tyler, Director General und CEO der IATA.

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