Fliegerweb logo

Vueling fliegt neu nach Leipzig/Halle

17.04.2014 RK
Vueling_A320_400

Spaniens größter Low Cost Carrier fliegt seit dem 11. April 2014 zweimal pro Woche nonstop von Barcelona nach Leipzig/Halle.

Mit dem Sommerflugplan 2014 erweiterte Vueling das Streckennetz nach Deutschland deutlich und fliegt seit dem 30. März insgesamt elf deutsche Flughäfen an, dazu zählt erstmals auch der Flughafen Leipzig/Halle. Zweimal pro Woche, montags und freitags, verbindet Vueling den Flughafen Leipzig/Halle direkt mit Barcelona. Ab dem Vueling Drehkreuz Barcelona können die Passagiere bei Bedarf bequem zu vielen weiteren Destinationen in Spanien Umsteigen.

Share

Empfohlen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ImpressumTeamAdvertisePartner

© 2023 Hobby Verlag AG. Alle Rechte vorbehalten.