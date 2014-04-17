Vueling fliegt neu nach Leipzig/Halle

Spaniens größter Low Cost Carrier fliegt seit dem 11. April 2014 zweimal pro Woche nonstop von Barcelona nach Leipzig/Halle.

Mit dem Sommerflugplan 2014 erweiterte Vueling das Streckennetz nach Deutschland deutlich und fliegt seit dem 30. März insgesamt elf deutsche Flughäfen an, dazu zählt erstmals auch der Flughafen Leipzig/Halle. Zweimal pro Woche, montags und freitags, verbindet Vueling den Flughafen Leipzig/Halle direkt mit Barcelona. Ab dem Vueling Drehkreuz Barcelona können die Passagiere bei Bedarf bequem zu vielen weiteren Destinationen in Spanien Umsteigen.