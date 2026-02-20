Vorschau auf ILA Berlin 2026

ILA Berlin (Foto: ILA)

Die ILA Berlin 2026 stärkt ihre Rolle als führende politische Plattform für Luft- und Raumfahrt, Sicherheit und Verteidigung.

Mit der hohen Präsenz europäischer und nationaler Institutionen wird sie zum strategischen Treffpunkt für die Zukunft der industriellen Wettbewerbsfähigkeit, technologischen Souveränität und Sicherheit Europas.

Die ILA Berlin wird 2026 Europas größte und wichtigste Luft- und Raumfahrtmesse sein. Unter dem Motto „Pioneering Aerospace“ kommt die globale Luft- und Raumfahrtindustrie vom 10. bis 14. Juni 2026 im Herzen Europas, in Berlin, zusammen, um die Zukunft der Branche zu präsentieren.

Politisches Signal auf höchster Ebene

Bundeskanzler Friedrich Merz wird die ILA Berlin persönlich eröffnen – ein starkes Zeichen für die Bedeutung der ILA als Leitmesse für Luft- und Raumfahrt, Sicherheit und technologische Zukunftsfragen – sowohl für den Standort Berlin als auch für Deutschland und Europa insgesamt. Mehrere Bundesministerien sind als Aussteller oder Programmpartner aktiv vertreten, unter anderem das Bundesministerium der Verteidigung, das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, das Bundesministerium für Verkehr sowie das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt.

Marie-Christine von Hahn, Hauptgeschäftsführerin des BDLI: „Europa steht vor zunehmend komplexen, sich rasant entwickelnden Herausforderungen. Zugleich wachsen die Anforderungen an wirtschaftliche Stabilität, Sicherheit, Klimaschutz und die Wahrung einer stabilen Weltordnung. Gerade jetzt ist eine enge und verlässliche Zusammenarbeit aller Akteure im Luft- und Raumfahrt-, Sicherheits- und Verteidigungsbereich unverzichtbar. 2026 mehr denn je: Die ILA ist der Ort, an dem Forschung, Industrie, Politik und Streitkräfte zusammenkommen, um strategische Entscheidungen vorzubereiten. Die starke politische Unterstützung verleiht unserer Verantwortung und unserem Ziel Nachdruck: Europas Handlungsfähigkeit und Souveränität zu sichern sowie seine Zukunft aktiv mitzugestalten.“

Europäische Kommission bekräftigt strategische Rolle auf der ILA Berlin

Die Generaldirektion Forschung und Innovation (DG RTD) und Generaldirektion Verteidigungsindustrie und Weltraum (DG DEFIS) wird auf der ILA erneut prominent vertreten sein. Damit unterstreicht die Europäische Kommission ihr Engagement für europäische Technologieführerschaft und nachhaltige Luftfahrt in Europa.

Größter Einzelaussteller und sicherheitspolitischer Anker

Das Bundesministerium der Verteidigung und die Bundeswehr sind erneut größter Einzelaussteller der ILA Berlin. Sie präsentieren modernste Fähigkeiten, Technologien und Entwicklungen für Sicherheit und Verteidigung und geben militärischer Luft- und Raumfahrt auf der ILA Berlin eine Bühne. Im Umfeld der Messe findet zudem das Air and Space Chief Meeting zum 70-jährigen Jubiläum der Luftwaffe statt.

Europas Raumfahrtinnovationen im ILA Space Pavilion

Unter dem diesjährigen Slogan „Space4Future“ rückt der ILA Space Pavilion die wachsende Bedeutung der Raumfahrt für die Zukunft unserer Gesellschaft in den Mittelpunkt. Mit der Übernahme der Schirmherrschaft für den Space Pavilion bekräftigt Bundesministerin Dorothee Bär den hohen politischen und wirtschaftlichen Stellenwert der deutschen Raumfahrt. Auf rund 1.500 Quadratmetern präsentiert die Ausstellung zentrale europäische Zukunftsthemen der Raumfahrt – von Sicherheit und Resilienz über Exploration bis hin zu Erdbeobachtung und Klimaschutz.

Berlin Aviation Summit – Zukunft der nachhaltigen Luftfahrt

Bereits einen Tag vor Beginn der ILA, am 9. Juni, wird der 5. Berlin Aviation Summit (BAS) ausgerichtet. Die Schirmherrschaft übernehmen das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie sowie das Bundesministerium für Verkehr. Hochrangige Interessenvertreter und Entscheidungsträger aus Politik, Wirtschaft, Luftverkehr und Finanzwesen tauschen sich vor Ort über die Transformation der Luftfahrt aus und diskutieren konkrete Maßnahmen und politische Rahmenbedingungen für eine klimaneutrale Luftfahrt.

ILA Berlin