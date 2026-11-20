Vorlesen und Flughafen entdecken

Vorfeld Flughafen Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Anlässlich des Bundesweiten Vorlesetags durfte der Dortmund Airport heute 23 Schülerinnen und Schüler des zweiten Jahrgangs der Aplerbecker Grundschule am Flughafen willkommen heißen.

Die Kinder erlebten einen abwechslungsreichen Vormittag, der die Freude am Lesen mit spannenden Einblicken in die Flughafenwelt verband.

Im Mittelpunkt stand zunächst das gemeinsame Vorlesen. Dabei tauchten die Kinder in eine Geschichte über das Fliegen ein und konnten ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Anschließend wartete ein besonderes Erlebnis auf die jungen Besucherinnen und Besucher. Bei einer Führung über das Flughafengelände erhielten sie spannende Einblicke in die verschiedenen Bereiche und den Alltag am Airport. Ein besonderes Highlight war die Besichtigung der Flughafenfeuerwehr. Aus nächster Nähe konnten die Kinder die Einsatzfahrzeuge bestaunen und mehr über die wichtige Arbeit der Feuerwehrleute erfahren. Für große Begeisterung sorgte auch die Fahrt über die Start- und Landebahn. Dabei konnten die Kinder das Flughafengelände aus einer ganz besonderen Perspektive erleben und einen Bereich kennenlernen, der Passagieren normalerweise nicht zugänglich ist.

Der Bundesweite Vorlesetag findet in diesem Jahr bereits zum 23. Mal statt und wird seit 2004 von der Stiftung Lesen, der Deutschen Bahn Stiftung und DIE ZEIT initiiert. Unter dem diesjährigen Motto „Ich lese vor – du auch?" stehen erneut die Bedeutung des Vorlesens und die Förderung der Lesekompetenz im Mittelpunkt. Zugleich soll der Aktionstag Kindern neue Erfahrungen ermöglichen und ihre Neugier auf unterschiedliche Themen wecken. Der Dortmund Airport beteiligt sich bereits zum wiederholten Mal und möchte den Kindern mit der Aktion nicht nur die Freude am Lesen näherbringen, sondern ihnen auch einen Einblick in die vielfältige Arbeitswelt am Flughafen ermöglichen.

Flughafen Dortmund