Vorläufig keine dritte Piste in München

Die Bürger von München haben sich in einer Abstimmung gegen die dritte Piste am Flughafen München ausgesprochen.

An der Urne sagten 54,3 Prozent nein zu der neu geplanten Piste am Großflughafen München. Die Wirtschaft und einige Kreise in der Politik haben den Ausbau befürwortet, die Bevölkerung will diese Erweiterung zu einem Megahub anscheinend nicht. Wir finden es ebenfalls unnötig, den Flughafen München weiter auszubauen und der Lufthansa neben Frankfurt einen weiteren Umsteigemegahub zur Verfügung zu stellen. Münchens Flughafen ist für das Einzugsgebiet groß genug, um den Anwohnern eine optimale nationale und internationale Luftverkehrsanbindung zu garantieren.