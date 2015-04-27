Vor zehn Jahren startete der A380 zum Jungfernflug

Airbus A380 (Foto: Airbus)

Heute vor zehn Jahren, am 27. April 2005, absolvierte der erste Airbus A380 in Toulouse seinen Jungfernflug.

Tausende Zuschauer, viele geladene Ehrengäste, zukünftige Kunden und viele Airbus Mitarbeiter warteten am 27. April 2005 gespannt auf den Start des mit 421 Tonnen Abfluggewicht bis dahin schwersten Zivilflugzeugs in der Luftfahrtgeschichte.

Der A380 mit der Kennung F-WWOW startete um 10 Uhr 29 zu seinem erfolgreichen Jungfernflug. An Bord von Prototyp MSN001 waren sechs Besatzungsmitglieder, der viermotorige Riese wurde von Kapitän Claude Lelaie pilotiert. Der Erstflug dauerte knapp vier Stunden und verlief zur vollsten Zufriedenheit der sechsköpfigen Besatzung.

Nach zehn Jahren sind 156 Airbus A380 ausgeliefert, der europäische Flugzeugproduzent konnte für den viermotorigen Riesen bislang 317 Bestellungen entgegennehmen.