Von Weeze nach Marokko

Airbus A320 Air Arabia (Foto: Air Arabia)

Der Flughafen Weeze freut sich über eine neue Verbindung, Air Arabia Maroc fliegt ab anfangs März nach Fès in Marokko.

Air Arabia Maroc, die führende Low – Cost Airline des nordafrikanischen Königreichs verbindet ab dem 2. März 2023 den Airport Weeze mit der Millionenstadt Fès. Die neue Flugverbindung wird mit modernen Airbus A320 jeweils am Donnerstag und Dienstag angeboten, ab Juni dann zweimal wöchentlich jeweils am Dienstag und Freitag.

Fès ist die drittgrößte Stadt Marokkos und die älteste der vier Königsstädte des Landes. Die Medina, also die Altstadt von Fes, gilt als die größte und älteste des Landes und ist ein UNESCO- Weltkulturerbe. Air Arabia Maroc wurde 2009 gegründet und hat sich mit insgesamt 10 Jets zu einer der führenden Low Cost Carrier entwickelt. Ihre Heimatbasis ist der Flughafen Casablanca. Die Flüge zwischen Weeze und Fes sind ab sofort buchbar unter airarabia.com.