Von Paderborn nach Ägypten

Paderborn-Lippstadt Airport (Foto: Paderborn-Lippstadt AP)

Der Flughafen Paderborn/Lippstadt kann sich über einen neuen Linienflug freuen, Air Cairo fliegt im Sommer 2022 zweimal pro Woche nach Ägypten.

Das beliebte Warmwasserziel Hurghada ist vom Flughafen Paderborn/Lippstadt auch im Sommer 2022 erreichbar. Die Fluggesellschaft Air Cairo wird pünktlich zu den Sommerferien ab Ende Juni 2022 zweimal pro Woche vom Heimathafen zum ägyptischen Urlaubsort fliegen, der sich über einen knapp 40 Kilometer langen Küstenabschnitt am Roten Meer erstreckt und unter anderem als attraktives Tauchrevier bekannt ist.

Durchgeführt werden die Flüge nach Hurghada im Sommer 2022 mit Flugzeugen der A320 Familie, die über 177 Sitzplätze verfügen. Verkauft werden die Flüge im Rahmen der Partnerschaft mit SunExpress.

„Wir freuen uns sehr über diese weitere gute Nachricht für unseren Sommer-Flugplan 2022. Damit gibt es für die Menschen in unserer Region ein zusätzliches attraktives Ziel für den Sommerurlaub“, freut sich Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser.

Flughafen Paderborn/Lippstadt