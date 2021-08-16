Von Paderborn Lippstadt wieder nach München

Lufthansa Bombardier CRJ900 NextGen (Foto: Bombardier)

Ab Montag, den 13. September 2021, startet Lufthansa die Linienflüge vom Flughafen Paderborn Lippstadt wieder zum internationalen Drehkreuz München.

Die Lufthansa bedient diese Verbindungen in bewährter Form mit einer CRJ 900 mit 90 Sitzplätzen. Die Linienflüge in die bayerische Metropole zählten in den vergangenen Jahren zu den beliebtesten Verbindungen vom Flughafen Paderborn/Lippstadt. Im Zuge der Corona-Pandemie stellte Lufthansa die Flüge zunächst ein, jetzt geht es in vier Wochen wieder los. „Die Verbindung nach München ist nicht nur eine Point-to-Point-Destination, sondern vor allem zur Anbindung an das internationale Flugnetz sehr wichtig für unseren Flughafen und unsere Region“, freut sich Geschäftsführer Roland Hüser über das revitalisierte Angebot, das ab sofort buchbar ist.

Im September startet Lufthansa vorbehaltlich der weiteren Entwicklung im Rahmen der Corona-Pandemie montags bis freitags jeweils einmal von und nach Paderborn. Darüber hinaus gibt es am Samstag und am Sonntag jeweils zwei Verbindungen von München zum Paderborn/Lippstadt Airport. Ab dem 1. Oktober sollen weitere Verbindungen hinzukommen.

Flughafen Paderborn/Lippstadt