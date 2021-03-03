Von Nürnberg nach Kiew

SkyUp Airlines Boeing 737 (Foto: SkyUp Airlines)

SkyUp Airlines hat zusammen mit dem Flughafen Nürnberg einen neuen Linienflug von Nürnberg nach Kiew in die Ukraine angekündigt.

SkyUp Airlines erweitert ihr Flugprogramm in Deutschland und nimmt Nürnberg in den Flugplan auf. Ab dem 30. Mai 2021 startet die Airline immer mittwochs und sonntags von Nürnberg nach Kiew.

Bleiben Sie flexibel!

Die Airline bietet flexible Ticketoptionen an: Im Falle einer Stornierung von Flügen aufgrund von Pandemie-Einschränkungen wird der volle Ticketpreis als Guthaben im Kundenkonto auf der Website gutgeschrieben. Zudem gibt es laut SkyUp eine Möglichkeit, das Guthaben auszahlen zu lassen.