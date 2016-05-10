Von Münster Osnabrück nach Sylt

Flughafen Münster Osnabrück (Foto: Flughafen Münster Osnabrück)

Ab Sommer 2016 gibt es vom Flughafen Münster-Osnabrück eine neue direkte Flugverbindung nach Sylt.

Die Mannheimer Fluggesellschaft RNA Rhein-Neckar Air richtet ab dem 16.Juli bis zum 22. Oktober eine wöchentliche Linienverbindung auf die größte deutsche Nordseeinsel ein.

Tickets werden ab 99,50 Euro für einen einfachen Flug inkl. Steuern und Gebühren ab Münster-Osnabrück nach Westerland-Sylt angeboten. Die Flüge starten immer samstags um 12:15 Uhr und erreichen Sylt bereits nach 60 Minuten um 13:15 Uhr. Die Rückflüge, ebenfalls samstags, starten von dort um 10:45 Uhr und erreichen den FMO um 11:45 Uhr. Mit dem PKW dauert die Anreise über Autobahnen mit zahlreichen Baustellen und anschließendem Bahn-Shuttle meist deutlich länger als sechs Stunden.

Das Angebot richtet sich insbesondere auch an Besitzer von Ferienwohnungen und Ferienhäuser, zudem wird es auch Hotelkooperationen mit Komplettangeboten (Flug & Hotel) geben. Die nordfriesische Insel ist 38 km lang, aber nur 12,6 km breit, die höchste Erhebung ist die Uwe Düne mit für Nordfriesland beachtlichen 52,50 m über dem Meeresspiegel. Neben Baden und Relaxen, lädt zudem Westerlands Friedrichstraße zum Shoppen und Bummeln ein.

Flughafen Münster Osnabrück