Von München nach Southampton

BMI Embraer in München (Foto: Flughafen München)

Die britische Fluggesellschaft bmi hat in dieser Woche den Flugbetrieb auf der Strecke von München nach Southampton aufgenommen.

Im Rahmen ihrer groß angelegten Streckenerweiterung ab dem Flughafen München bietet die bmi regional ab sofort 12 wöchentliche Nonstop-Flüge in die südenglische Hafenstadt Southampton an. Von Montag bis Freitag gibt es jeweils einen Morgen- und einen Abendflug, samstags und sonntags wird die Strecke nur einmal bedient. Damit wird die Verbindung zwischen den beiden pulsierenden Wirtschaftsregionen Bayern und Südengland weiter optimiert.