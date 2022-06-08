Von München nach Duschanbe

Somon Air auf dem Flughafen München (Foto: Flughafen München)

Ab sofort bietet die Fluggesellschaft Somon Air wöchentliche Flüge von München in die tadschikische Hauptstadt Duschanbe.

Der Flug landet jeweils montags um 09:30 Uhr in München und startet um 11:30 zurück zum Drehkreuz Duschanbe. Auf der Strecke kommt eine Boeing 737-900 ER zum Einsatz. Die Flugzeit beträgt rund 6,5 Stunden. Ab Juli werden zwei Flüge pro Woche angeboten.

„Wir freuen uns über die Aufnahme der neuen Verbindung nach Duschanbe. Sie bietet unseren Passagieren eine gute Anbindung nach Zentralasien“, sagt Ulrich Theis, Director Traffic Development Munich Airport. Theis: “ Die Reisenden können mit Somon Air auch bequem beliebte Ziele in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Indien, der Türkei, Kasachstan, Uzbekistan und China erreichen.“

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