Von Kassel-Calden nach Heraklion

Die Berliner Fluggesellschaft Germania fliegt im Sommer 2015 erstmals von Kassel-Calden nach Kreta.

Mit der neuen Verbindung bekräftigt die Airline ihr Bekenntnis zum Standort Kassel-Calden und bietet somit im kommenden Sommer ein weiteres attraktives Reiseziel ab Nordhessen an. Die Route von Kassel-Calden nach Heraklion und zurück wird immer montags bedient. Flug ST2054 startet jeweils um 14 Uhr 30 in Kassel-Calden und erreicht Heraklion um 18 Uhr 40. Der Rückflug ST2055 verlässt Heraklion um 11 Uhr 10 und erreicht Kassel-Calden um 13 Uhr 45.