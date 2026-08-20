Von Köln/Bonn nach Dubai und Dschidda

Eurowings am Flughafen Köln Bonn (Foto: Köln Bonn Airport)

Wintersonne, besondere Ziele und große Vielfalt: Eurowings nimmt am Köln Bonn Airport im kommenden Winterflugplan wieder die Verbindungen nach Dubai und Dschidda auf.

Direkt im Anschluss an die Herbstferien in Nordrhein-Westfalen wird ab dem 3. November das Emirat Dubai dreimal pro Woche angeflogen. Die Strecke nach Dschidda in Saudi-Arabien startet am 12. November, ebenfalls mit drei wöchentlichen Flügen.

„Wir freuen uns sehr, dass die beiden Eurowings-Ziele Dubai und Dschidda auch in diesem Winter wieder auf unserer Abflugtafel vertreten sind“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „Beide Ziele sind für unseren Standort von besonderer Bedeutung und eine echte Bereicherung für den Winterflugplan. Sie bieten unseren Fluggästen attraktive direkte Reisemöglichkeiten und stärken die internationale Anbindung unseres Flughafens.“

Dubai wird ab dem 3. November immer dienstags, donnerstags und samstags bedient. Die Rückflüge starten in Dubai montags, mittwochs und freitags. Neu ist dabei der Zielflughafen: Eurowings fliegt im kommenden Winterflugplan erstmals den zentral gelegenen Dubai International Airport (DXB) an. Für die rund sechseinhalbstündige Strecke setzt die Airline einen Airbus A320neo ein. Auf den Flügen ist ab dem 1. Dezember zudem der Premium BIZ Seat von Eurowings buchbar. Die acht Sitze in einer exklusiven 2x2-Anordnung bieten unter anderem besonders viel Beinfreiheit und mehr Privatsphäre.

Auch Dschidda steht in den kälteren Monaten wieder auf dem Flugplan: Ab dem 12. November verbindet Eurowings Köln/Bonn immer dienstags, donnerstags und sonntags mit der saudischen Hafenstadt am Roten Meer. Die Rückflüge finden montags, mittwochs und donnerstags statt. Zum Einsatz kommt ein Airbus A321neo. Die Flugzeit beträgt knapp sechs Stunden.

Neben den beiden Golfzielen führt Eurowings im kommenden Winter zwei Verbindungen fort, die zuletzt nur im Sommer angeboten wurden: Nach Klagenfurt in Österreich geht es ab dem 2. November zweimal pro Woche, montags und freitags. Rund um Weihnachten kommt eine zusätzliche Verbindung am Mittwoch hinzu. Auch Pristina, Hauptstadt des Kosovo, bleibt im Winter direkt mit der Airline erreichbar: Die Strecke wird ab dem 7. November immer samstags bedient. In der Weihnachtszeit gibt es ebenfalls eine zusätzliche Verbindung am Mittwoch.

Alle Flüge sind bereits auf der Webseite von Eurowings unter www.eurowings.com(Link zu externer Website) buchbar.

Über Eurowings

Eurowings ist die Value-Airline der Lufthansa Group und damit Teil des europaweit größten Airline-Konzerns. Mit einer klaren Positionierung als Europas Value-Carrier für Privat- und Geschäftsreisende setzt sich Eurowings deutlich vom Segment der Ultra-Low-Cost-Carrier ab und ermöglicht ihren Kund:innen preiswertes und flexibles Fliegen mit zahlreichen Buchungs-Optionen und Extras sowie kundenfreundlichen Services. Mit ihrem Value-Konzept geht die deutsche Airline dabei auf die Kernbedürfnisse der Flugreisenden von heute ein: noch mehr Flexibilität, Komfort und Nachhaltigkeit. Eurowings bietet Direktflüge zu rund 150 Zielen innerhalb Europas an. Mit 11 internationalen Basen – darunter Mallorca als Europas Ferieninsel Nummer eins – ist die Lufthansa Tochter eine der größten Ferienfluggesellschaften in Europa. Aktuell verfügt sie über eine Flotte von rund 100 Flugzeugen und beschäftigt 5.500 Mitarbeitende.