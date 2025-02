Von Köln Bonn nach Warna und Burgas

Köln Bonn Airport (Foto: Airport Köln-Bonn)

Ab Mai 2025 steuert die Fluggesellschaft Electra Airways vom Köln Bonn Airport aus zwei Hafenstädte in Bulgarien an – Warna und Burgas.

Beide Strecken werden je zwei Mal pro Woche bedient. Nach Warna fliegt die bulgarische Airline ab dem 17. Mai dienstags und samstags, nach Burgas ab dem 19. Mai montags und donnerstags.

„Mit Electra Airways begrüßen wir eine neue Fluggesellschaft in Köln/Bonn, die Verbindungen zu gleich zwei beliebten Urlaubsdestinationen anbietet“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „Diese neue Partnerschaft bereichert unseren Flugplan und bietet unseren Passagieren zusätzliche Reisemöglichkeiten.“

Warna, direkt am Schwarzen Meer gelegen, lockt insbesondere mit traumhaften Stränden. Die Stadt bietet aber auch historischen Charme wie den ältesten Goldschatz der Welt im Archäologischen Museum und zahlreiche Sehenswürdigkeiten wie die beeindruckende Maria-Himmelfahrt-Kathedrale, das Wahrzeichen Warnas. Auch Burgas kombiniert Erholung und Kultur: mit weitläufigen Stränden, einem charmanten Stadtzentrum und zahlreichen Museen. Einen Besuch wert ist außerdem der wunderschöne Meeresgarten.

Die Flüge nach Warna starten sowohl dienstags als auch samstags um 17.25 Uhr in Köln/Bonn. Nach Burgas geht es montags um 12.10 Uhr, donnerstags um 19 Uhr. Die Flugzeit beträgt auf beiden Strecken rund zweieinhalb Stunden. Zum Einsatz kommt ein Airbus A320. Electra Airways bietet die Flüge in Kooperation mit SunExpress an. Während die bulgarische Airline Flugzeuge und Besatzung stellt, ist SunExpress unter anderem für die Netzwerkplanung und den Vertrieb zuständig. Die neuen Flugverbindungen sind der Webseite von SunExpress als Vertriebspartner von Electra Airways und über Reiseveranstalter buchbar.

Flughafen Köln/Bonn