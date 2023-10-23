Von Köln Bonn nach Abu Dhabi

Smartwings Boeing 737 MAX 8 (Foto: Smartwings)

Der Flughafen Köln Bonn freut sich über einen neuen Linienflug, Smartwings fliegt ab sofort nach Abu Dhabi.

Seit letzter Woche gibt es am Köln Bonn Airport einen Direktflüge nach Abu Dhabi. Der Reiseveranstalter Etihad Holidays verbindet das Rheinland zwei Mal wöchentlich mit der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate. Die Flüge werden von der Charterfluggesellschaft Smartwings durchgeführt.

„Abu Dhabi ist eine der modernsten Städte der Welt, die mit einem tollen Mix aus architektonischen Highlights, kulturellen Angeboten und wunderschönen Stränden punktet“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „Es freut uns sehr, dass wir unseren Fluggästen diese attraktive Verbindung anbieten können.“

Abu Dhabi war einst eine kleine Küstensiedlung, ist aber in den vergangenen vier Jahrzehnten rasant gewachsen und zählt nun etwa 1,5 Millionen Einwohner. Besonders sehenswert sind neben der beeindruckenden Skyline mit vielen Wolkenkratzern die Scheich-Zayid-Moschee, die eine der größten der Welt ist, sowie die Rennstrecke Yas Marina Circuit. Aufgrund des Klimas ist in der Hauptstadt der Emirate auch in den Herbst- und Wintermonaten Strandurlaub möglich. Zudem ist das schillernde Nachbaremirat Dubai von Abu Dhabi aus in nur rund 90 Minuten erreichbar.

Etihad Holidays bietet die Reise nach Abu Dhabi als Pauschalreise inklusive großer Hotelauswahl und flexibler Dauer an. Die Flüge mit Smartwings starten in Köln/Bonn donnerstags und sonntags und dauern rund sechs Stunden. Zurück aus den Emiraten ins Rheinland geht es an denselben Wochentagen. Zum Einsatz kommt eine moderne Boeing 737-MAX-8 mit 189 Sitzplätzen.

Flughafen Köln/Bonn