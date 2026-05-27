Von Köln Bonn mit Wizz Air nach Chișinău

Wizz Air am Flughafen Köln Bonn (Foto: Flughafen Köln Bonn)

Wizz Air fliegt ab sofort vom Köln Bonn Airport nach Chișinău und vergrößert damit das Streckennetz nach Osteuropa weiter.

Die Fluggesellschaft Wizz Air verbindet den Flughafen künftig zweimal wöchentlich mit der Hauptstadt der Republik Moldau.

Seit ihrer Rückkehr im vergangenen Herbst hat Wizz Air bereits Verbindungen nach Bukarest, Skopje, Tirana und Tuzla aufgenommen. Ab Juni erweitert die Airline ihr Angebot zudem um Flüge nach Podgorica in Montenegro.

„Mit der neuen Verbindung nach Chișinău baut Wizz Air ihr Engagement an unserem Flughafen konsequent weiter aus und ergänzt unser Angebot um eine weitere attraktive Hauptstadtverbindung in Osteuropa“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „Wir freuen uns sehr, dass die Airline unseren Passagieren mit ihrer Erweiterung zusätzliche Reisemöglichkeiten in diesen wichtigen Markt bietet.“

„Wir freuen uns, unser Streckennetz ab Köln/Bonn mit der Einführung unserer neuen Direktverbindung nach Chișinău weiter auszubauen und damit unser wachsendes Angebot für Osteuropa um eine weitere attraktive Hauptstadt zu erweitern. Moldawien ist ein zunehmend interessantes Reiseziel sowohl für Urlaubsreisen als auch für Besuche bei Freunden und Verwandten, und diese neue Verbindung spiegelt unser Engagement wider, Passagieren in Deutschland und in unserem gesamten Streckennetz erschwinglichere, direktere und bequemere Reisemöglichkeiten zu bieten“, sagt Anastasia Novak, Corporate and Sustainability Communications Manager bei Wizz Air.

Die Hauptstadt der Republik Moldau ist das politische, wirtschaftliche und kulturelle Zentrum des Landes. Eine wichtige Sehenswürdigkeit ist die Kathedrale der Geburt des Herrn, die 1836 erbaut wurde, sowie der benachbarte Triumphbogen. Zugleich ist die Stadt ein idealer Ausgangspunkt für Reisen in die bekannten Weinregionen Moldaus.

Die Flüge nach Chișinău starten jeweils dienstags und samstags in Köln/Bonn und dauern rund zweieinhalb Stunden. Auf der Strecke setzt Wizz Air moderne Flugzeuge des Typs Airbus A321neo ein.

Flughafen Köln/Bonn