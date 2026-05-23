Von Innsbruck nach Korfu

Flughafen Innsbruck (Foto: Flughafen Innsbruck)

Mit einem voll ausgebuchten Erstflug von Innsbruck nach Korfu hat Idealtours, Tirols führender Reiseveranstalter, heute ein neues Kapitel in der Urlaubsplanung für die Region aufgeschlagen.

78 begeisterte Passagiere starteten direkt vom Airport in Innsbruck in den griechischen Inselurlaub – ein Beweis für die starke Nachfrage nach komfortablen, direkten Reisen ab Tirol. Den Flug hat Universal Air durchgeführt.

Korfu: Neues Juwel im Idealtours-Programm

Korfu, die grüne Perle Griechenlands, bereichert ab sofort das Griechenland-Portfolio von Idealtours ab Innsbruck. Die Insel überzeugt mit türkisblauem Meer, mediterraner Landschaft, malerischen Altstädten und herzlicher Gastfreundschaft. Damit bietet Idealtours seinen Kunden noch mehr Vielfalt: Neben Korfu stehen im Sommer 2026 auch Kefalonia, Lefkas/Epiros, Chalkidiki, Kalamata und Kalabrien auf dem Flugplan.

Kostenloser Komfort ab der Haustür

Als Tirols erste Adresse für Urlaubsträume setzt Idealtours auf maximalen Service: Kostenlose Hausabholung in ganz Nordtirol gehört für alle Fluggäste selbstverständlich dazu. So beginnt der Urlaub entspannt – ohne Stress, ohne Umwege. „Unsere Kunden schätzen es sehr, direkt ab dem Heimatflughafen Innsbruck zu starten. Mit der Hausabholung machen wir den Urlaubsbeginn so bequem wie möglich“, betont Christof Neuhauser, Geschäftsleiter von Idealtours.

Die neue Verbindung nach Korfu entsteht in enger Zusammenarbeit mit dem Flughafen Innsbruck und dem Airline-Partner Universal Air. „Die starke Nachfrage zum Saisonauftakt zeigt: Tiroler Urlauber wollen direkte, unkomplizierte Reisen. Mit Korfu erfüllen wir diesen Wunsch perfekt“, so Neuhauser.

Von Seiten des Flughafens wird betont, dass in den kommenden Sommermonaten am Flughafen Innsbruck und seinen Urlaubsdestinationen – insbesondere auch in Griechenland – die Treibstoffversorgung gesichert ist und die Tirolerinnen und Tiroler beruhigt ihren Urlaub buchen können.

Flughafen Innsbruck