Von Hannover nach Dubai

Airbus A320neo Eurowings (Foto: Airbus)

Ab sofort fliegt Eurowings dreimal wöchentlich nonstop von Hannover ins Wüstenemirat Dubai.

Immer dienstags, freitags und sonntags starten die Flüge und landen knapp sieben Stunden später in der Metropole der Vereinigten Arabischen Emirate. Mit dem Erstflug ist dieses besondere neue Reiseziel im Flugplan ab Hannover zu finden. Die Abflugzeiten 06:30 Uhr (dienstags und freitags) bzw. um 07:00 Uhr (sonntags) erlauben zudem eine Reise mit dem Biorhythmus.

„Wir freuen uns sehr, dass Eurowings die Strecke nach Dubai jetzt gestartet hat und dieses besondere Ziel ab sofort in unserem Flugplan zu finden ist.“, so Airport-CEO Dr. Martin Roll, „Dubai als Direktflugziel ist mit seinen Attraktionen und Angeboten sowohl für Urlaubs- als auch für Geschäftsreisende äußerst interessant. Insgesamt sind wir sehr glücklich darüber, dass sich die Basis von Eurowings am HAJ so positiv entwickelt.“

„Eurowings verbindet Niedersachen erstmalig direkt mit Dubai – das ist eine gute Nachricht für alle Reisende aus der Region. Mit den neuen Direktverbindungen ab Hannover bieten wir unser Top-Winterziel am Golf jetzt von insgesamt fünf Abflughäfen in Deutschland an. Die starke Nachfrage auf unseren Dubai-Strecken zeigt uns, dass unsere Value-Strategie auch in der Golfregion aufgeht. Wir freuen uns, jetzt auch Passagiere ab Hannover in die Wüstenmetropole zu fliegen“, sagt Eurowings CEO Jens Bischof.

Flughafen Hannover