Von Hamburg nach Saarbrücken und Friedrichshafen

Hamburg Airport (Foto: Hamburg Airport)

Die Fluggesellschaft Air Uniqon erweitert ihr Angebot ab Hamburg: Bis zu fünfmal wöchentlich nach Friedrichshafen – zweimal nonstop, dreimal über Saarbrücken.

Air Uniqon erweitert ihr Angebot ab Hamburg: Ab dem 18. Januar 2027 verbindet die Airline die Hansestadt mit Saarbrücken. Die Flüge werden montags, mittwochs und ab dem 22. Januar auch freitags angeboten. Von Saarbrücken aus führt die Verbindung weiter nach Friedrichshafen am Bodensee. Zusätzlich bleiben zwei wöchentliche Nonstop-Flüge zwischen Hamburg und Friedrichshafen bestehen. Zum Einsatz kommt eine DHC-8-400 der Avanti Air mit 78 Sitzplätzen. Die Flüge nach Saarbrücken werden demnächst auf der Website von Air Uniqon buchbar sein.

Die neue Verbindung startet am 18. Januar 2027 und wird zunächst montags und mittwochs bedient. Ab dem 22. Januar kommt der Freitag als dritter Flugtag hinzu. Die Flugroute führt von Friedrichshafen über Saarbrücken nach Hamburg und zurück. Für Reisende zwischen Hamburg und Saarbrücken bedeutet das eine Nonstop-Verbindung. Fluggäste zwischen Hamburg und Friedrichshafen reisen auf diesen Flügen mit Zwischenstopp im Saarland.

Darüber hinaus bietet Air Uniqon zwei Mal pro Woche weiterhin jeweils eine Nonstop-Verbindung zwischen Hamburg und Friedrichshafen an. Damit stehen Reisenden zwischen der Hansestadt und dem Bodensee künftig insgesamt fünf wöchentliche Verbindungen je Richtung zur Verfügung.

Über Hamburg Airport

Hamburg Airport ist der fünftgrößte Flughafen Deutschlands. Im Jahr 2025 nutzten rund 14,8 Millionen Passagiere den Hamburger Flughafen. Über das Jahr verteilt boten rund 55 Fluggesellschaften etwa 120 Direktziele an. Rund 15.000 Beschäftigte arbeiten in fast 250 Unternehmen am Flughafenstandort, davon rund 1.900 direkt bei der Flughafen Hamburg GmbH. Gesellschafter des teilprivatisierten Flughafens sind die Freie und Hansestadt Hamburg mit 51 Prozent sowie die AviAlliance GmbH mit 49 Prozent. Aktuelle Flugangebote zu allen Zielen, direkte Buchungsmöglichkeiten und Inspiration für die nächste Reise gibt es auf der Website: Flug suchen & buchen - Hamburg Airport.

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