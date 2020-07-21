Von Dortmund nach Mykonos

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Wizz Air baut das Streckennetz ab dem Flughafen Dortmund weiter aus und fliegt neu mit einem Airbus auf die griechische Insel Mykonos.

Die ungarische Fluggesellschaft Wizz Air hat angekündigt, ab dem 9. August 2020 mittwochs und sonntags von Dortmund auf die griechische Insel Mykonos zu fliegen. Damit bietet Wizz Air nun 49 Strecken in 25 verschiedenen Ländern direkt vom Dortmund Airport aus an.

George Michalopoulos, Chief Commercial Officer bei Wizz Air, fasst zusammen: „Nur einen Monat nach der Ankündigung der neuen WIZZ-Basis in Dortmund freuen wir uns, heute den weiteren Ausbau unseres lokalen Netzwerks bekannt zu geben.“ Auch Flughafen-Chef Udo Mager, freut sich über die Ankündigung der Airline: „Mykonos ist bereits die 20. neue Destination in diesem Jahr, die Wizz Air ab Dortmund anfliegen wird. Der Expansionskurs der Airline am Standort ist nicht typisch für die derzeitige Lage der Luftverkehrsbranche. Er bestätigt die Einstufung des Airports als landesbedeutsamer Flughafen für Nordrhein-Westfalen auch in schwierigen Zeiten eindrucksvoll und belegt dessen großes Potential.“

FliegerWeb News Sendung vom 30. Juni 2020