Von Dortmund mit Wizz Air nach Palermo

Flughafen Dortmund Wizz Air (Foto: Flughafen Dortmund)

Seit dem 8. September 2026 verbindet Wizz Air dreimal wöchentlich den Flughafen Dortmund mit dem Flughafen Palermo auf Sizilien.

Sonne, Meer und italienisches Lebensgefühl sind jetzt nur noch rund zweieinhalb Stunden entfernt: Mit dem heutigen Erstflug nach Palermo haben der Dortmund Airport und Wizz Air gemeinsam die neue Verbindung nach Sizilien eingeweiht und das Flugangebot um ein attraktives Ziel im Mittelmeerraum erweitert. Passagiere können ab sofort an drei Tagen in der Woche, immer dienstags, donnerstags und samstags, in die italienische Inselhauptstadt fliegen. Wizz Air nimmt damit das erste von drei neuen Italien-Zielen auf und bietet Reisenden eine komfortable Direktverbindung nach Sizilien.

Mit rund 300 Sonnentagen im Jahr und mehr als 1.000 Kilometern Küstenlänge bietet Sizilien ideale Bedingungen für Badeurlaub, Aktiv- und Naturerlebnisse. „Die neue Verbindung nach Palermo ist ein toller Auftakt der Italien-Offensive von Wizz Air und ein echter Gewinn für alle, die in das sizilianische Inselleben eintauchen wollen", so Guido Miletic, Leiter Airport Services + Marketing & Sales. „Dank des milden Klimas ist die Insel nicht nur in den Sommermonaten, sondern ganzjährig ein lohnendes Reiseziel."

Auch abseits von Strand und Meer hat Palermo viel zu bieten. Die über 2.700 Jahre alte Stadt verbindet vielfältige kulturelle Einflüsse mit einzigartiger arabisch-normannischer Architektur, die zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt. Ein kulturelles Highlight ist das Teatro Massimo, das größte Opernhaus Italiens, das mit Opern, Balletten und Konzerten das ganze Jahr über Besucher begeistert. Zudem ist die lebendige Streetfood-Kultur ein Paradies für Genießer und lädt dazu ein, neben italienischen Klassikern sizilianische Spezialitäten authentisch zu entdecken.

Doch damit nicht genug Italien: Am 01. Oktober nimmt Wizz Air die Verbindung von Dortmund nach Mailand auf und mit Beginn des Winterflugplans starten ab dem 26. Oktober zudem täglich Flüge von Dortmund nach Rom.

Flughafen Dortmund