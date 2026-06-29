Von Dortmund mit Wizz Air nach Oradea

Flughafen Dortmund Wizz Air (Foto: Flughafen Dortmund)

Gemeinsam mit Wizz Air konnte der Dortmund Airport am Sonntag den neuesten Zuwachs im Streckennetz begrüßen: Am Vormittag startete der erste Flug nach Oradea.

Damit wird das Destinationsangebot des Ruhrgebietsflughafens um das zehnte Ziel in Rumänien erweitert. Bei einer Flugdauer von rund zwei Stunden wird die Route zweimal wöchentlich, je mittwochs und sonntags, ab Dortmund bedient.

Rumänien ist mit mehr als 35 wöchentlichen Flügen das am stärksten vertretene Land im Streckennetz des Flughafens. „Die hohe Nachfrage nach rumänischen Zielen resultiert insbesondere aus intensiven Reisebewegungen zwischen Arbeits- und Lebensmittelpunkten sowie der wirtschaftlichen Dynamik in Südosteuropa", erklärt Guido Miletic, Leiter Airport Services + Marketing & Sales. „Wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam mit Wizz Air der hohen Nachfrage mit einer weiteren Verbindung nachkommen können."

Oradea überzeugt zudem auch aus touristischer Sicht. Die Stadt liegt im Westen des Landes und gilt für viele Reisende als echter Geheimtipp. Durch die historische Zugehörigkeit zur ehemaligen Österreichisch-Ungarischen Monarchie prägen zahlreiche prachtvolle Gebäude im Jugendstil das Stadtbild. Oradea liegt nur rund zehn Kilometer von der ungarischen Grenze entfernt und ist auch kulturell eng mit dem Nachbarland verbunden: Ebenso wie Ungarn ist die Region für ihre Thermalbäder und natürlichen Heilquellen bekannt. Die bewegte Geschichte spiegelt sich zudem in der lokalen Gastronomie wider, die von rumänischen, ungarischen und österreichischen Einflüssen geprägt ist. Nur unweit der Stadt beginnen die Apuseni-Berge, eine Gebirgsregion der westrumänischen Karpaten, die sich ideal für Natur- und Outdoor-Aktivitäten eignet.

„Wir sind stolz, eine weitere neue Strecke nach Oradea zu eröffnen, die eine direkte Verbindung zwischen Deutschland und Westrumänien bietet. Mit dieser Direktverbindung, die mit einem modernen Flugzeug der Airbus-A320-Familie betrieben wird, ermöglichen wir der rumänischen Gemeinschaft, ihre Freunde und Familie zu besuchen und deutschen Reisenden, diese schnell wachsende Stadt mit starkem kulturellen Erbe zu entdecken", kommentiert Anastasia Novak, Corporate Communications Manager bei Wizz Air, die neueste Route.

Weiter hebt sie die besondere Partnerschaft mit dem Dortmund Airport hervor: „Dortmund ist der wichtigste Partner von Wizz Air in Deutschland und bietet 36 Routen in 17 Länder an. Wir liegen auf Kurs, bis zum Ende dieses Kalenderjahres eine jährliche Kapazität von 3 Millionen Sitzplätzen zu erreichen. Wir freuen uns, unser Wachstum in Dortmund fortzusetzen und den Passagieren in Nordrhein-Westfalen Zugang zu einer noch größeren Auswahl attraktiver Reiseziele zu bieten. Let's WIZZ!"