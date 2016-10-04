Von Dortmund mit Wizz Air nach Georgien

Flughafen Dortmund Wizz Air Erstflug nach Georgien (Foto: Flughafen Dortmund)

Erstmalig haben Reisende die Möglichkeit, vom Dortmunder Flughafen nach Georgien zu fliegen.

Das neue Reiseziel heißt Kutaissi und befindet sich im Westen des Landes. Mit der neuen Destination im Streckennetz von Dortmund erhält Nordrhein-Westfalen nun einen direkten Anschluss an Kutaissi.

Gestern um 18:25 Uhr startete der erste Flieger auf der neuen Streckenverbindung vom Dortmund Airport. Insgesamt 120 Passagiere waren mit an Bord des Airbus 320 der Airline Wizz Air. Guido Miletic, Leiter Marketing & Sales vom Dortmund Airport, zeigte sich zufrieden mit der Auslastung auf dem Erstflug: „Wir freuen uns, dass das neue Destinationsangebot bereits in Dortmund und der Umgebung bekannt ist und viele Menschen die erste Gelegenheit für eine Reise vom Dortmunder Flughafen nach Georgien nutzen.“

Gabor Vasarhelyi, Pressesprecher von Wizz Air, erklärte: „Wir freuen uns, ab heute vom Dortmunder Flughafen aus eine weitere Strecke bedienen zu können. Mit dem neuen Destinationsangebot nach Kutaissi wird das Angebot von Wizz Air vom Dortmunder Flughafen auf insgesamt 19 Ziele in nunmehr 11 Länder Zentral- und Osteuropas ausgebaut. Unsere Crew begrüßt die Reisenden freundlich an Bord und bietet einen ausgezeichneten Service. In Kutaissi angekommen, erwartet die Reisenden eine einzigartige Stadt mit historischen Sehenswürdigkeiten, einer traditionsreichen Kultur sowie einer faszinierenden Umgebung, die zum Skifahren und Wandern einlädt. Nicht zuletzt wegen der ausgezeichneten Küche und den Weingebieten ist Kutaissi eine Reise wert.“

Ab sofort gehen mittwochs und sonntags Flieger vom Dortmunder Flughafen in die zweitgrößte Stadt Georgiens.

Flughafen Dortmund