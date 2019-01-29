Von Dortmund an die Ostsee

Airport Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Mit Eurowings können Sonnenanbeter vom 4. Mai bis zum 26. Oktober ab Dortmund Airport jeden Samstag nach Heringsdorf (Usedom) fliegen.

In nicht mal 100 Minuten kommen Urlauber so vom Ruhrgebiet an die Ostsee.

„Wir freuen uns, dass unseren Fluggästen ein neues attraktives Sommerziel ab dem Dortmunder Flughafen zur Verfügung steht“, so Guido Miletic, Abteilungsleiter Marketing & Sales am Dort-mund Airport. Usedom gehört mit seinen knapp 2.000 Sonnenstunden im Jahr zu den sonnen-reichsten Regionen Deutschlands und erfreut sich deshalb bei Urlaubern großer Beliebtheit.

Nicht nur das Wetter, auch 42 km Sandstrand und zahlreiche Wellnessangebote locken Touris-ten auf Deutschlands zweitgrößte Insel. Die längste Strandpromenade Europas lädt zum Flanie-ren und Verweilen ein. Auch Aktiv-Urlauber kommen auf ihre Kosten: Für Golfer, Angler und Segler bietet Usedom ideale Voraussetzungen.

Tickets sind unter anderem über Usedom Tourismus online buchbar unter www.flug.usedom.de/flugbuchung.

Flughafen Dortmund