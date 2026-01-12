Von Düsseldorf nach Friedrichshafen

De Havilland Canada Dash 8-400 Avanti Air Flughafen Düsseldorf (Foto: Flughafen Düsseldorf)

Der Flughafen Düsseldorf ist seit heute Morgen wieder direkt mit der Bodenseeregion verbunden.

Mit dem Start der neuen Linie nach Friedrichshafen bietet Air Uniqon die einzige Flugverbindung zwischen Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Zuletzt war die Strecke im Jahr 2019 im Flugplan vertreten.

„Die Linienflüge nach Düsseldorf sind für uns von zentraler Bedeutung", erklärt Fabian Rosenberg, Geschäftsführer von Air Uniqon. „Sie bringen die Bodenseeregion direkt mit Rhein-Ruhr, einem der größten Wirtschaftsräume Deutschlands, zusammen und schaffen eine verlässliche Alternative zur zeitintensiven Anreise über Straße oder Schiene."

Die Flüge werden von Air Uniqon vermarktet und von der deutschen Fluggesellschaft Avanti Air durchgeführt. Zum Einsatz kommt eine De Havilland Canada Dash 8-400 mit 78 Sitzplätzen. Geplant sind vier wöchentliche Verbindungen. Die Flugzeiten sind auf werktägliche Reisen ausgerichtet und ermöglichen sowohl Tagesaufenthalte als auch Kurztrips an verlängerten Wochenenden. Tickets sind seit Mitte Dezember in drei Tarifen buchbar, sowohl direkt über airuniqon.com als auch über gängige Reservierungssysteme.

„Die Verbindung nach Friedrichshafen ist eine attraktive Ergänzung unseres innerdeutschen Streckennetzes", erklärt Ulrich Topp, Leiter Aviation Business Development & Analytics am Flughafen Düsseldorf. „Sie erleichtert Reisen zwischen zwei wirtschaftlich bedeutenden Regionen, die zugleich touristisch eine hohe Anziehungskraft haben."

Die Bedeutung der Strecke für Geschäftsreisen wurde bereits beim Erstflug deutlich. Mit an Bord waren neben Fabian Rosenberg auch Marcel Lamer von der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH sowie Vertreter der regionalen Wirtschaft rund um Friedrichshafen.

Darüber hinaus eröffnet die Verbindung neue Möglichkeiten für Privatreisende. Der Flughafen Friedrichshafen liegt unmittelbar am Bodensee, einer der bekanntesten Tourismusregionen Deutschlands. Neben Friedrichshafen machen Städte wie Konstanz und Lindau, das Umland in Baden-Württemberg sowie die Nähe zu Österreich, der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein die Region ganzjährig attraktiv, etwa für Kurzurlaube, verlängerte Wochenenden oder Skireisen.

Friedrichshafen ist zudem als „Zeppelinstadt" eng mit der Geschichte der Luft- und Raumfahrt verbunden. Das Zeppelin-Museum und das Dornier-Museum zählen zu den kulturellen Anziehungspunkten der Stadt. Direkt am See gelegen, verfügt Friedrichshafen über eine der längsten Uferpromenaden am Bodensee mit Blick auf Wasser und Alpen sowie über zahlreiche Schiffsverbindungen zu weiteren Zielen in der Region.