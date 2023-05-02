Von Berlin mit Eurowings nach Dubai

Eurowings in Berlin BER (Foto: Eurowings)

Auch im Winter in die Sonne! Gemäß diesem Motto erweitert der Ferienflieger Eurowings diesen Winter sein Portfolio und nimmt die Sonnendestination Dubai in seinen Flugplan auf.

Die Metropole am Persischen Golf ist ab November zunächst zweimal pro Woche (mittwochs/samstags) direkt und nonstop ab BER zu erreichen. Im Dezember kommen zwei weitere wöchentliche Flüge (montags/freitags) hinzu. Die beliebte Wüstenmetropole in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist damit diesen Winter eine gute Option für Kurztrips wie für längere Urlaube.

Aletta von Massenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung, Flughafen Berlin Brandenburg GmbH: „Wir freuen uns, dass Eurowings das Flugangebot weiter ausbaut und Dubai in ihrem Flugplan ab BER aufnimmt. Mit der neuen Verbindung unterstreicht die Lufthansa-Tochter einmal mehr ihr großes Engagement, zu einem abwechslungsreichen Flugangebot aus der Hauptstadtregion in die Welt beizutragen. Denn mit der Verbindung zur Arabischen Halbinsel ergänzt der Ferienflieger seine 30 europäischen Destinationen ab BER um ein faszinierendes Ziel auf der Mittelstrecke.“

Die Verbindung wird mit einem A321 neo geflogen. Die Flugzeit beträgt sechs Stunden und zwanzig Minuten. Die Flüge sind ab sofort buchbar und werden den gesamten Winterflugplan über angeboten.