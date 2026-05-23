Vom Graz Airport nach Sardinien

Eurowings Airbus am Flughafen Graz (Foto: Flughafen Graz)

Kürzlich hat der Erstflug auf die zweitgrößte Mittelmeerinsel stattgefunden. Bis Ende September fliegt Eurowings jeden Freitag vom Graz Airport nach Olbia auf Sardinien.

Angeboten werden die Reisen in Kooperation mit Veranstaltern wie TUI, alltours, Christophorus, DERTOUR oder schauinsland-reisen.

Olbia, im Norden Sardiniens, nah der beliebten Costa Smeralda gelegen, ist die viertgrößte Stadt Sardiniens und der perfekte Ausgangspunkt für wunderschöne Badetage und spannende Entdeckungsfahrten über die Insel. Neben traumhaften Stränden, die auch den Vergleich mit der Karibik nicht zu scheuen brauchen, gibt es viel zu entdecken. Malerische Dörfer sowie eindrucksvolle und abwechslungsreiche Natur ziehen die Besucher:innen genauso an wie die gute Küche.

„Mit Olbia können wir in diesem Jahr ein neues Flugziel und eine weitere wunderschöne Insel anbieten“, freut sich Wolfgang Grimus, Geschäftsführer des Graz Airport. „In den kommenden Tagen starten noch die Flüge nach Paros, Kos und Karpathos, damit sind bereits jetzt alle Sommerdestinationen, bis auf einige Sonderflüge, ab Graz erreichbar.“

Der Sommerflugplan ab Graz

Mehr als dreißig Destinationen in vierzehn Ländern umfasst der Sommerflugplan des Graz Airport. Fünfzehn Ferienflug-Destinationen in Griechenland, Spanien, Italien, Frankreich, Kroatien, der Türkei und Ägypten sind über mehrere Monate direkt ab Graz erreichbar.

Sonderflüge, meist rund um Feiertage, heben unter anderem nach Paphos, Paris oder Malta ab. Städteflüge nach Hamburg, London und Berlin eigenen sich für einen interessanten und abwechslungsreichen Städtetrip.

Mit den vielen Flügen über die großen Umsteigeflughäfen Frankfurt, Wien, München, Zürich, Istanbul und Düsseldorf sind mehr als 200 Destinationen mit einmal Umsteigen ab Graz erreichbar und das mehrmals täglich.

Flughafen Graz