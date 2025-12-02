Fliegerweb logo

Vom Flughafen Hannover nach Beirut

02.12.2025 PS
Flughafen Hannover
Ab sofort geht es von Hannover zweimal wöchentlich nach Beirut. Eurowings fliegt immer donnerstags um 06:00 Uhr direkt in den Libanon, Sundair bedient die Strecke in die Hauptstadt immer sonntags.

Die 2016 gegründete Fluggesellschaft Sundair mit Hauptsitz in Stralsund startet in Hannover jeweils um 13:00 Uhr. Die Flugzeit beträgt knapp vier Stunden.

„Wir freuen uns, mit den zwei wöchentlichen Direktflügen nach Beirut unser Segment der sogenannten ‚Visiting Friends and Relatives-Reisen‘ (kurz VFR) zu erweitern, Familien zusammenzubringen und Heimatbesuche zu ermöglichen.“ so Airport-CEO Dr. Martin Roll, „Der VFR-Verkehr ist neben den Urlaubs- und Businessreisenden ein weiteres wichtiges Standbein im Passagierverkehr am Hannover Airport.“

Die Flüge sind ab sofort über alle gängigen Reiseveranstalter oder direkt bei den Airlines buchbar.

