Vom Flughafen Hamburg nach Bukarest

Hamburg Airport (Foto: Hamburg Airport)

Das Streckenangebot von Hamburg Airport in Europas Osten wird um eine weitere attraktive Verbindung bereichert.

Seit dem 9. Mai 2016 fliegt die rumänische Airline TAROM viermal wöchentlich von Hamburg nach Bukarest. Bedient wird die Strecke jeweils montags, mittwochs, freitags und sonntags mit modernen Maschinen des Typs Airbus A318. Bukarest ist in dieser Sommersaison erstmals in Hamburg Airports Flugplan vertreten. Die rumänische Metropole stand bereits seit Längerem auf Platz eins der Wunschliste des Hamburger Flughafens für europäische Ziele.

„Wir begrüßen das Engagement von TAROM am Hamburg Airport sehr“, so Michael Eggenschwiler, Vorsitzender der Geschäftsführung am Hamburg Airport. „Die Verbindung ist sowohl als Ziel für Geschäftsreisen als auch für Städte- und Urlaubsreisen attraktiv. Ich freue mich, dass unsere Passagiere in Zukunft eine noch größere Auswahl bei Flugangeboten nach Rumänien haben.“

„Wir freuen uns, unseren Passagieren eine neue Direktverbindung nach Deutschland anzubieten: Bukarest – Hamburg. Als zweitgrößte Stadt Deutschlands und drittgrößter Hafen der Welt, hat die Hamburg-Verbindung großes Potenzial und eröffnet unseren Passagieren neue Möglichkeiten für Reisen in die ganze Welt. TAROM verbindet Rumänien mit dem „Tor zur Welt“, sagt Gabriel Stoe, Geschäftsführer von TAROM.

Tickets für den Hin- und Rückflug sind bereits ab 101 Euro erhältlich (inklusive Steuern und Gebühren).

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