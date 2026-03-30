Vom Flughafen Dortmund nach London Luton

Flughafen Dortmund Wizz Air (Foto: Flughafen Dortmund)

London Calling, jetzt kann man täglich direkt ab dem Dortmund Airport nach London Luton fliegen, die Flüge werden durch Wizz Air bedient.

„Dank der neuen Flugverbindung ist eine der wichtigsten Metropolen Europas für Passagiere ab Dortmund jetzt bequem und schnell erreichbar." Mit diesen Worten eröffnete Flughafengeschäftsführer Ludger van Bebber gestern die neue Wizz Air-Strecke vom Dortmund Airport zum Flughafen London Luton. Der Low-Cost-Carrier verbindet Dortmund ab sofort sieben Tage die Woche in rund 70 Minuten mit der Weltstadt an der Themse.

„Dass Wizz Air den Dortmund Airport nun täglich direkt mit London verbindet, ist ein großer Gewinn für die gesamte Region Westfalen", betont Ludger van Bebber. „Die britische Hauptstadt ist ein weltweit bedeutendes Finanz- und Wirtschaftszentrum. Gleichzeitig zieht sie Millionen Touristen mit Kultur, Geschichte und Lifestyle an. London vereint all diese Aspekte auf unnachahmliche Weise."

Die Strecke eröffnet nicht nur neue Möglichkeiten für Geschäftsreisen und Tourismus, sondern stärkt auch die Beziehung zwischen der Metropolregion Dortmund und der Metropolregion London. „Die Direktverbindung nach London ist enorm wichtig für die internationale Ausrichtung unseres Wirtschafts- und Wissenschaftsstandorts. Sie bringt Dortmund noch näher an eine der bedeutendsten Metropolen Europas heran und erleichtert den Austausch von Ideen und Investitionen. Gerade in Zeiten globaler Herausforderungen zeigt sich, wie essenziell verlässliche internationale Verbindungen und Partnerschaften sind. Diese Strecke stärkt die Zusammenarbeit über Grenzen hinweg und eröffnet neue Perspektiven für Wirtschaft, Tourismus und den kulturellen Dialog zwischen zwei großartigen Städten und Regionen", verkündet Alexander Kalouti, Oberbürgermeister der Stadt Dortmund.

Auf dem Vorfeld begrüßten der Dortmunder Bürgermeister Norbert Schilff, die britische Generalkonsulin Roseanna Watson und Martin van der Pütten, Leiter Internationale Beziehungen der Stadt Dortmund, zusammen mit der Flughafengeschäftsführung die Crew und die Passagiere des Erstflugs. Zur feierlichen Eröffnung schnitten sie gemeinsam das Premierenband durch und weihten die Strecke symbolisch ein.

Mit der Aufnahme von London Luton in den Flugplan baut Wizz Air als stärkster Airline-Partner des Flughafens das Streckennetz weiter aus und verbindet Dortmund nun mit 32 Reisezielen in 16 Ländern. „Mit dem heutigen Erstflug zwischen Dortmund und London freuen wir uns, zwei dynamische Städte noch enger miteinander zu verbinden. Die neue Route erweitert unser Streckennetz ab Deutschland und bietet unseren Kundinnen und Kunden noch mehr Möglichkeiten, Europa flexibel und erschwinglich zu entdecken", sagt Anastasia Novak, Corporate & Sustainability Communications Manager bei Wizz Air.

London gehört zu den meistbesuchten Städten der Welt und zieht jährlich mehr als 20 Millionen internationale Gäste an. Sehenswürdigkeiten wie der Buckingham Palace, der Big Ben oder die Tower Bridge zählen zu den bekanntesten Wahrzeichen der Stadt. Daneben lockt ein umfangreiches Kultur- und Freizeitangebot, darunter weltberühmte Museen, Theater- und Musicalhäuser. Auch sportlich hat die Stadt internationale Strahlkraft: Mit mehreren Premier-League-Clubs und dem Wembley Stadium zählt London zu den wichtigsten Fußballstandorten der Welt. Internationale Top-Events im Tennis, American Football oder Rugby finden ebenfalls regelmäßig statt.

Der Zielflughafen Luton liegt rund 50 Kilometer nordwestlich der Innenstadt und dient als wichtiger Zugang zum Ballungsraum London.