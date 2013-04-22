Vom Euroairport direkt nach Lille

Am 13. Mai 2013 eröffnet die Airline TWIN JET eine neue Verbindung zwischen dem EuroAirport und dem Flughafen Lille-Lesquin.

Am 13. Mai 2013 eröffnet die Airline TWIN JET eine neue Verbindung zwischen dem EuroAirport und dem Flughafen Lille-Lesquin.

Die neue Strecke bietet einem potenziellen Kundenkreis von 10.000 Reisenden eine effizientere Verbindung zwischen dem Norden Frankreichs und dem Dreiländereck. Insbesondere für Geschäftskunden ist die neue Strecke interessant, da TWIN JET Hin- und Rückflüge am selben Tag anbietet. Die Flüge werden mit einer 19 sitzigen Beechcraft 1900 zweimal täglich durchgeführt.



Flugplan zwischen dem Euroairport und Lille

EuroAirport Abflug 08:50 Uhr Lille Ankunft 10:10 Uhr Montag -Donnerstag 19:35 Uhr 20:55 Uhr Montag- Freitag Lille Abflug 07:00 Uhr EuroAirport Ankunft 08:20 Uhr Montag -Donnerstag 17:45 Uhr 19:05 Uhr Montag- Freitag

FliegerWeb Wochenschau mit folgenden Themen: 100ster Airbus A380 ausgeliefert. Dänemark sucht neuen Fighter, im Rennen sind die Super Hornet, der Eurofighter, der Gripen und die Lightning II. A320neo Familie sammelte bereits mehr als 2000 Bestellungen. Boeing 787 Dreamliner seit mehr als zwei Monaten am Boden.