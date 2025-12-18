Vom Dortmund Airport in die Weihnachtsferien

Vorfeld Flughafen Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Pünktlich zu den bevorstehenden Feiertagen bereitet sich der Dortmund Airport auf intensive Reisetage und ein erhöhtes Passagieraufkommen zur Ferienzeit vor.

Am Flughafen Dortmund werden in den Weihnachtsferien vom 20. Dezember bis zum 06. Januar 2026 insgesamt rund 145.000 an- und abreisende Fluggäste erwartet.

Die Reisegründe zur Weihnachtszeit sind vielfältig und das Flugangebot vom Dortmund Airport ist mit über 30 Destinationen in 16 Ländern breit aufgestellt. Besonders gefragt – mit teils mehreren Abflügen täglich – sind während der Ferienzeit Flüge von Wizz Air nach Kattowitz, Danzig, Bukarest und Tirana. Ergänzend erweitert Wizz Air zum Ende der Ferien und direkt zum Jahresstart ihr Angebot und nimmt ab dem 05. Januar 2026 zweimal wöchentlich die Verbindung ins serbische Niš auf.

Während zahlreiche Passagiere ins Flugzeug steigen, um die Feiertage im Kreise von Freunden und Familie zu verbringen, zieht es andere in den Winterurlaub, um weiße Weihnachten zu genießen. Kurz vor den Weihnachtstagen locken zudem viele europäische Weihnachtsmärkte – etwa in Vilnius, Danzig oder Sibiu – mit stimmungsvoller Atmosphäre, funkelnden Lichtern und regionalen Spezialitäten. Wer den Jahresstart fernab der heimischen vier Wände erleben möchte, kann Silvester in europäischen Metropolen feiern: Belgrad, Warschau und Budapest locken zu Silvester mit festlicher Stimmung, Feuerwerken und atemberaubendem Blick auf die Donau oder die Weichsel.

Um entspannt in die Feiertage zu starten, sollten Passagiere genügend Zeit für die Anreise zum Flughafen einplanen und mindestens 2,5 Stunden vor Abflug am Airport sein. Außerdem wird dringend empfohlen sich vorab über alle relevanten Reise- und Gepäckbestimmungen zu informieren.

Der Dortmund Airport wünscht frohe Festtage und einen guten Start in das Jahr 2026.

Flughafen Dortmund