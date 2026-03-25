Vom Dortmund Airport in die Osterferien

Vorfeld Flughafen Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Am kommenden Wochenende startet der Dortmund Airport gemeinsam mit Nordrhein-Westfalen in die Osterferien.

Zur Ferienzeit erwartet der Flughafen reges Treiben im Terminal und steigende Verkehrszahlen: Im Zeitraum vom 28. März bis zum 12. April 2026 wird mit etwa 145.000 Fluggästen gerechnet.

Mit dem Ende der kalten Winterzeit zieht es viele Passagiere hinaus, um die milden Frühlingstage für Reisen zu nutzen. Ob sonnige Städtereisen nach Istanbul, kulturelle Entdeckungstouren nach Danzig oder entspannte Urlaubstage an vielen weiteren Orten in Europa - Familien, Städteliebhaber und Erholungssuchende profitieren gleichermaßen von den vielfältigen Direktverbindungen ab Dortmund.

Passend zu den Osterferien startet am ersten Ferienwochenende der Sommerflugplan, was noch mehr Flüge ab Dortmund bedeutet. Für alle Sonnenhungrigen kehrt SunExpress zur Ferienzeit aus der Winterpause zurück und fliegt in den Ferien unter anderem täglich ab Dortmund nach Antalya. Das ist ideal, um die Ferien bei angenehmen frühlingshaften Temperaturen für eine sonnige Auszeit zu nutzen. Viele Reisende entscheiden sich in den Osterferien auch für einen Trip auf die Balearen. Eurowings frequentiert Mallorca bis zu 11-mal wöchentlich. Ein besonderes Highlight im Flugplan ist die neue Direktverbindung in die britische Metropole London. Während der Osterferien wird die pulsierende Hauptstadt täglich von Wizz Air angeflogen. Damit eröffnet sich Reisenden eine attraktive Möglichkeit, weltbekannte Sehenswürdigkeiten, kulturelle Vielfalt und das einzigartige Flair Londons bequem und nonstop zu erleben. Insgesamt stehen den Passagieren während der Osterferien 37 Destinationen in 18 Ländern zur Auswahl.

Aufgrund des erwarteten höheren Reiseaufkommens wird Fluggästen empfohlen, ausreichend Zeit für die Anreise, den Check-in, die Ausreise für Non-EU Destinationen und die Sicherheitskontrolle einzuplanen. Darüber hinaus sollte bei der Anreise die aktuelle Baustellensituation rund um den Flughafen berücksichtigt werden. Der Dortmund Airport empfiehlt, etwa drei Stunden vor dem geplanten Abflug am Flughafen einzutreffen. Die Nutzung digitaler Services erleichtert den Ablauf zusätzlich. So können Parkplätze online reserviert werden und bei der Gepäckaufgabe kann nach Möglichkeit einer der zehn Self-Bag-Drop-Schalter genutzt werden. Wer das Handgepäck zudem auf das Nötigste beschränkt und sich frühzeitig auf die Sicherheitskontrollen vorbereitet, gestaltet den Urlaubsstart deutlich reibungsloser.

Flughafen Dortmund