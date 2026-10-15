Vom Dortmund Airport in die Herbstferien

Vorfeld Flughafen Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Die Herbstferien stehen vor der Tür und damit die Gelegenheit, Sonne zu tanken, spannende Orte zu entdecken oder einfach etwas Neues zu erleben.

Vom 17. Oktober bis zum 01. November werden am Dortmund Airport rund 188.000 Fluggäste erwartet, die die Ferien für einen Tapetenwechsel nutzen. Insgesamt stehen in der Ferienzeit rund 40 Destinationen auf dem Programm. Ob Sonnenstrahlen genießen oder Europas Metropolen im goldenen Herbst erkunden: Die unterschiedlichsten Reiseerlebnisse starten direkt ab Dortmund.

Pünktlich zu den Ferien steht Reisenden das neue Italien-Programm in voller Breite zur Verfügung. Die italienische Mittelmeerinsel Sizilien lockt auch im Oktober mit Temperaturen von über 20 Grad und zahlreichen Sonnenstunden. Dabei lässt sich der Strandurlaub ideal mit Sightseeing und kulinarischen Entdeckungen kombinieren. Palermo verbindet historische Sehenswürdigkeiten mit typisch sizilianischem Streetfood und ist ab Dortmund dreimal wöchentlich erreichbar. Alternativ lädt Mailand täglich dazu ein, italienisches Lebensgefühl, Kultur und Mode zu entdecken oder die nahegelegenen Seen zu besuchen. Abgerundet wird das Italien-Angebot durch Rom: Die ewige Stadt ist ein Klassiker unter den europäischen Städtereisezielen und kehrt ab dem 25. Oktober mit bis zu sieben wöchentlichen Flügen zurück in den Flugplan.

Ebenso spannende Eindrücke lassen sich bei herbstlichen Städtereisen zum Beispiel nach Budapest, Danzig oder London sammeln. Alle drei Destinationen sind ab Dortmund bis zu siebenmal wöchentlich erreichbar. Wer sich in den Ferien nach langen Sandstränden und milden Temperaturen sehnt, wird in Antalya, Mallorca, rund um Tirana oder in Izmir ebenfalls fündig. Von Dortmund nach Mallorca geht es dabei sogar bis zu dreimal täglich.

Für die Ferienzeit rät der Flughafen, rund drei Stunden vor Abflug am Airport einzutreffen, vorab den Online-Check-in zu nutzen und das Handgepäck auf das Nötigste zu beschränken. Zusätzlichen Zeitaufwand kann aktuell das europaweit eingeführte Entry/Exit System (EES) mit sich bringen. Bei der Ein- und Ausreise über die Außengrenzen des Schengen-Raums werden im Rahmen der Passkontrolle zusätzliche Daten, darunter biometrische Merkmale, erfasst. Insbesondere bei Reisen außerhalb des Schengen-Raums empfiehlt der Flughafen daher, sich nach der Sicherheitskontrolle zeitnah zur Passkontrolle beziehungsweise zum Gate zu begeben und ausreichend Zeit einzuplanen.