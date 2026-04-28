Vom Dortmund Airport an die Küste Siziliens

Flughafen Dortmund Wizz Air (Foto: Flughafen Dortmund)

Sonne, Süden, Sizilien: Der Dortmund Airport kann verkünden, dass Wizz Air die Reisevielfalt am Ruhrgebietsflughafen weiter ausbaut.

Ab dem 8. September 2026 geht es für Italien-Fans dreimal pro Woche, jeweils dienstags, donnerstags und samstags, in die sizilianische Hauptstadt Palermo. In rund 2,5 Stunden Flugzeit erreichen Reisende die größte Insel im Mittelmeer - ideal für einen Kurztrip oder eine sonnige Auszeit im Süden Europas.

Die pulsierende Stadt liegt an der Nordküste Siziliens an der Bucht des Tyrrhenischen Meeres. Von feinen Sandstränden wie dem bekannten Strand von Mondello bis hin zu naturbelassenen Buchten kommen vor allem Bade- und Strandurlauber hier auf ihre Kosten. Gleichzeitig überzeugt Palermo mit einer eindrucksvollen Geschichte und vielfältiger Architektur. Die Cattedrale di Palermo gilt als Wahrzeichen der Stadt und vereint normannische, gotische, barocke und arabische Einflüsse. Zu den weiteren Attraktionen zählen der prachtvolle Palazzo dei Normanni mit seinen byzantinischen Mosaiken, die eindrucksvolle Fontana Pretoria sowie das Teatro Massimo, das größte Opernhaus Italiens.

„Mit dieser Streckenerweiterung bereichert Wizz Air unser Destinationsangebot um ein attraktives Ziel in Südeuropa mit langen Sommern und mediterranem Klima", betont Guido Miletic, Leiter Airport Services + Marketing & Sales. „Palermo ist eine lebendige Stadt voller Möglichkeiten und ideal für Reisende, die Kultur und Badeurlaub verbinden möchten." Nicht nur im Sommer ist Sizilien ein gefragtes Urlaubsziel: In der Vor- und Nachsaison überzeugt die Insel mit mildem Klima und idealen Bedingungen für Aufenthalte am Mittelmeer.

Auch kulinarisch ist die Küstenstadt ein Highlight: Besonders die Street-Food-Kultur prägt das Stadtbild Palermos. Auf den traditionellen Märkten entdecken Besucher neben klassischem italienischem Espresso vor allem Spezialitäten wie Arancini und Cannoli sowie weitere regionale Köstlichkeiten und erleben das breite Spektrum der sizilianischen Küche authentisch vor Ort.

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