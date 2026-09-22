Vom Christkindlmarkt in Salzburg zum Sandstrand

Flughafen Salzburg (Foto: Flughafen Salzburg)

Zahlreiche Direktverbindungen zu beliebten Bade- und Städtedestinationen und viele Fernreisezielen verbinden Salzburg mit der ganzen Welt.

Am Vormittag über den Salzburger Christkindlmarkt flanieren, am Nachmittag die Zehen in warmen Sand tauchen und am Abend Tapas genießen? Mit dem Winterflugprogramm 2026/27 des Salzburg Airport wird der Wechsel von Winterzauber zu Sonnenurlaub besonders einfach.

Sonnenhut statt Wollmütze

Auch im Winter stehen ab Salzburg zahlreiche Sonnendestinationen für eine erholsame Auszeit zur Auswahl. Sonne satt versprechen etwa die ägyptischen Badeorte Hurghada (ganzjährig) und zusätzlich im Winter Marsa Alam.

Auch die Kanarischen Inseln zählen zu den Klassikern im Winterflugplan, Eurowings verbindet Salzburg wöchentlich mit Gran Canaria und Teneriffa. Während der Weihnachtsferien sowie ab Mitte Februar täglich wird Palma de Mallorca bedient. Nach Alicante geht es ganzjährig, Barcelona wird über Weihnachten und ab Mitte Februar zweimal pro Woche angeflogen.

Für alle, die Sightseeing, Shopping und Sonne miteinander verbinden möchten, bieten sich außerdem Marrakesch, Dubai und Istanbul an. Die beiden internationalen Drehkreuze Dubai und Istanbul eröffnen darüber hinaus zahlreiche Weiterreisemöglichkeiten nach Asien, Afrika, Nordamerika und in den Nahen Osten.

Städtereisen - unvergessliche Momente statt Alltagstrott

Kulturelle Vielfalt, kulinarische Erlebnisse und historische Sehenswürdigkeiten - ein Städtetrip bietet die ideale Gelegenheit, dem Alltag zu entfliehen. Im hohen Norden warten mit Kopenhagen, Stockholm und Reykjavik spannende Destinationen auf Salzburger Fluggäste.

Auch die Niederlande sind im Winter gut erreichbar: Amsterdam und Rotterdam werden bis zu siebenmal pro Woche angeflogen, Eindhoven viermal wöchentlich. Mit Eurowings sind zudem Berlin, Düsseldorf und Hamburg nach kurzer Flugzeit erreichbar, während Lufthansa Frankfurt mehrmals täglich bedient. Zu den britischen Inseln bestehen attraktive Direktverbindungen, unter anderem nach London, Birmingham, Manchester und Dublin. Ganzjährig geht es außerdem in die serbische Hauptstadt Belgrad sowie nach Pristina im Kosovo – eine Destination, die touristisch noch als Geheimtipp gilt. Die erfolgreiche Direktverbindung zwischen Salzburg und Rom wird über die Sommersaison hinaus fortgeführt. SkyAlps fliegt bis Anfang Jänner 2027 jeweils montags und freitags zwischen Salzburg und Rom-Fiumicino, nach einer saisonalen Unterbrechung wird die Verbindung Anfang März 2027 wieder in das Flugprogramm aufgenommen. Die Strecke bietet nicht nur attraktive Möglichkeiten für einen Kurzurlaub in der Ewigen Stadt, sondern ist auch für den Incoming-Tourismus von großer Bedeutung. Rom-Fiumicino ist zudem ein wichtiges internationales Drehkreuz und bietet Anschlussmöglichkeiten für Urlaubs- und Geschäftsreisen sowie für zahlreiche weitere internationale Destinationen.

Hauptsache weit weg

Für alle, die es weiter in die Ferne zieht, bieten sich mit nur einmal Umsteigen tolle Flugverbindungen auf der ganzen Welt an. Wie wäre es etwa mit Thailand, den Malediven oder Mexiko City? Über die großen Drehkreuze wie Frankfurt, Istanbul oder Dubai sind diese und viele weitere Fernziele bequem erreichbar. Wussten Sie, dass der Salzburger Flughafen in einer Analyse der unabhängigen deutschen Expertenplattform AirAdvisor als Europas zuverlässigster Ski-Flughafen bewertet wurde? In der letzten Saison erreichte Salzburg mit 9,25 Punkten den ersten Platz vor Bratislava, München und Turin.

Hier geht es zum Winterflugprogramm: Saisonflugplan ab Salzburg