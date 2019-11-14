Volotea will weiter wachsen

VOLOTEA Boeing 717 (Foto: Bene Riobó)

Die Fluggesellschaft aus Barcelona will nach eigenen Angaben im nächsten Jahr weitere Marktanteile dazugewinnen und strebt ein Wachstum von zehn bis sechzehn Prozent an.

Im laufenden Jahr wird der spanische Nischencarrier 7,7 Millionen Passagier transportieren, im nächsten Jahr sollen es 8,5 bis neun Millionen Fluggäste werden. Volotea hat sich auf europäische Nebenrouten spezialisiert und befliegt diese mit Boeing 717 und Airbus A319. Momentan befliegt die Airline 350 Sektoren, im nächsten Jahr sollen 53 weitere Strecken und 8 neue Destinationen dazu kommen. Volotea betreibt inzwischen 33 Flugzeuge im nächsten Jahr sollen fünf weitere Airbus A319 dazukommen.