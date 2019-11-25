Volotea mit neuen Flügen ab Hannover

VOLOTEA Boeing 717 (Foto: Bene Riobó)

Die spanische Fluggesellschaft Volotea startet im kommenden Jahr mit drei Zielen ab Hannover, so wird neu Venedig, Cagliari und Toulouse angeflogen.

Ab dem 27. März 2020 geht es zweimal wöchentlich mit Volotea (freitags und montags) nach Venedig. Die italienische Metropole eignet sich perfekt für einen Kurztrip. Im April kommt dann eine Direktverbindung nach Toulouse hinzu. Einmal pro Woche fliegt Volotea direkt von Hannover in die Stadt an der Garonne.

Die Strecke Hannover-Cagliari nimmt die spanische Fluggesellschaft ab 13. Juni in ihr Flugprogramm auf. Ebenfalls einmal wöchentlich geht es in die Haupt- und Hafenstadt im Süden der Insel Sardinien.

Flughafen-Geschäftsführer Dr. Raoul Hille begrüßt die Verbindungen: „Wir freuen uns, dass wir mit den Direktflügen nach Venedig und Cagliari zwei neue Ziele für Sonnenliebhaber anbieten können. Toulouse ist sowohl touristisch als auch für Geschäftsreisende sehr interessant.“

Volotea verbindet mittelgroße und kleine europäische Städte mit Direktflügen. Auf dem Streckenplan stehen im Jahr 2020 über 90 Ziele in 14 Ländern. Die Airline verfügt über eine Flotte von 38 Flugzeugen.