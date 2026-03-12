Volotea baut Streckennetz ab Spanien aus

Volotea Airbus A319 (Foto: Airbus)

Volotea hat für die Sommersaison vier neue Strecken ab Spanien angekündigt und stärkt damit ihr Streckennetz zwischen kleineren und mittelgroßen europäischen Städten.

Vom Flughafen Menorca in Mahón nimmt Volotea ab dem 26. Juni eine neue Verbindung zum Flughafen Limoges-Bellegarde in Limoges, Frankreich auf. Die Flüge finden zweimal wöchentlich, montags und freitags, statt und bieten während der Saison über 14.000 Sitzplätze. Mit dieser Strecke erweitert Volotea ihr Streckennetz ab Menorca auf 16 Ziele.

Eine zweite Verbindung nach Limoges wird ab dem 1. Juli vom Flughafen Málaga-Costa del Sol eingeführt. Die Verbindung wird im Juli einmal und im August zweimal wöchentlich angeboten und bietet über 4.650 Sitzplätze. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Strecken ab Málaga auf 19.

Darüber hinaus nimmt Volotea ab dem 28. Juni zwei neue Strecken vom internationalen Flughafen Murcia in ihr Streckennetz auf. Flüge zum Flughafen Lille-Lesquin, Frankreich und zum Flughafen Venedig Marco Polo werden jeweils zweimal wöchentlich angeboten, mit rund 7.500 Sitzplätzen pro Strecke während der Sommersaison. Die Verbindung nach Venedig ist zudem die erste Direktverbindung zwischen Murcia und Italien.

Die neuen Verbindungen unterstützen den Streckenaufbau des kürzlich eröffneten Volotea-Standorts am französischen Flugplatz Limoges und bekräftigen die Strategie von Volotea, kleinere europäische Städte miteinander zu verbinden und gleichzeitig ihre Präsenz auf dem französischen Markt auszubauen.