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Volga Dnepr übernimmt weiteren IL-76TD-90VD

05.01.2012 BGRO
VolgaDnepr_IL76TD90VD_4_400

Die russische Frachtfluggesellschaft hat zum Jahreswechsel ihren vierten Il-76TD-90VD Vollfrachter übernommen.

Die neuen Iljuschin Frachter werden in der Chkalov Aviation Factory modernisiert, es sind evolutionäre Weiterentwicklungen der bewährten IL-76 Zelle. Die Maschinen sind mit einem modernen Glascockpit, einer neuen Avionik und sparsameren Triebwerken ausgerüstet. Die modernen PS-90A-76 Turbofan Triebwerke verleihen dem Vollfrachter bessere Leistungen über das ganze Flugleistungsprofil. Die viermotorigen IL-76TD-90VD sind für sperrige Lasten von bis zu 50 Tonnen geeignet und zeichnen sich durch eine Heckladerampe aus. Volga Dnepr hatte den Vollfrachter bereits 2007 bestellt.
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