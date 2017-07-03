Volaris wartet bei MTU Maintenance

Airbus A320 Volaris (Foto: Airbus)

Die MTU Maintenance hat mit Volaris einen Exklusivvertrag über das Management von Anbaugeräten für die V2500-Triebwerke der mexikanischen Airline geschlossen.

Im Rahmen der Vereinbarung, die eine Laufzeit von fünf Jahren hat, erbringt das Unternehmen für Volaris Leistungen im Bereich Instandsetzung sowie Koordination von Anbaugeräten der Shop Visits auf Festpreisbasis. Die Umsetzung erfolgt im Kompetenzzentrum der MTU Maintenance für Anbaugeräte in der kanadischen Provinz British Columbia. Der Folgeauftrag ist Ergebnis einer seit 2013 bestehenden hervorragenden Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen.

Volaris ist eine mexikanische Billigfluglinie, die über 60 Ziele im Inland sowie in den Vereinigten Staaten von Amerika und Zentralamerika bedient. Sie wurde 2003 gegründet und nahm 2006 den Flugbetrieb auf; damit ist sie die Fluggesellschaft mit der jüngsten Flieger-Flotte in Mexiko. Volaris ist die zweitgrößte Airline des Landes und konnte in den gerade einmal gut zehn Jahren ihres Bestehens einen Marktanteil von 27 Prozent erringen.

Die MTU Maintenance ist der weltweit führende Anbieter von Instandhaltungsleistungen für die V2500-Triebwerksfamilie und hat seit 1989 mehr als 4.300 Shop Visits von Antrieben dieser Baureihe durchgeführt. Das Management und die Betreuung von LRU’s und Anbaugeräten ist Teil des umfassenden Leistungsangebots. Die MTU Maintenance Canada verfügt über eigene Reparatur- und Prüfeinrichtungen für Komponenten von Kraftstoffsystemen, etwa Pumpen, Kraftstoffregler und Stellantriebe, Elektrische Komponenten sowie für Pneumatik-Komponenten wie Ventile und Anlasser.

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